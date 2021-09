Woche des Impfens : Großer Andrang in der Klever Stadthallle

KLEVE 263 Impfungen nahm das mobile Team im Laufe des Tages in der Stadthalle vor. Davon waren 103 Erstimpfungen und 160 Zweitimpfungen.

Noch bis zum 19. September findet die deutschlandweite Aktionswoche #Hierwirdgeimpft statt. Auch der Kreis und die Stadt Kleve beteiligen sich an der Aktion. Am Mittwoch gab es das Angebot, sich ohne Termin in der Klever Stadthalle gegen Covid-19 impfen zu lassen. Schon am Morgen war klar, dass die Impfärzte viel zu tun haben werden, denn der Andrang der Impfwilligen war groß. 263 Impfungen nahm das mobile Team im Laufe des Tages in der Stadthalle vor. Davon waren 103 Erstimpfungen und 160 Zweitimpfungen, wie der Kreis Kleve auf Anfrage mitteilte.