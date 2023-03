Es muss nicht immer Roermond sein Wo sich Shopping in den Niederlanden wirklich lohnt

Zum Einkaufen über die Grenze – Shopping in den Niederlanden ist bei Deutschen beliebt. Die Auswahl und Atmosphäre ist häufig eine ganz andere als zu Hause und manchmal lassen sich richtige Schnäppchen machen. Wenn an den Ostertagen die Geschäfte in Deutschland schließen, haben ein paar Kilometer weiter die Läden in den Niederlanden geöffnet. Vor allem in Roermond ist der Ansturm groß. Doch es gibt auch eine Vielzahl anderer charmanter Städte im Nachbarland, die mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants locken. Eine Übersicht.