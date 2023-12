Verbotszonen in Köln und Düsseldorf Wo man im Kreis Kleve böllern darf – und wo nicht

Verkauft werden durften die Feuerwerkskörper in diesem Jahr schon am 28. Dezember und damit einen Tag früher, da Silvester auf einen Sonntag fällt. Der Andrang war wie erwartet groß, vor allem aus den Niederlanden kamen zahlreiche Kunden. Das Abfackeln der Böller und Raketen ist bei uns allerdings nur an Silvester und Neujahr erlaubt. Dass zuweilen bereits in den Tagen vor dem Jahreswechsel geböllert wird, ist streng genommen also verboten. Tierfreunde freuen sich ohnehin, wenn Menschen auf die Knaller verzichten.