Orte für Kindergeburtstage : Zum Geburtstag viel Spaß

Kreis Kleve An Möglichkeiten, Kindergeburtstage zu feiern, mangelt es nicht: von der Trampolinhalle über den Reiterhof bis zur Schwimmparty. Doch gilt nicht zwangsläufig das Motto „Je teurer desto besser“.

Wohin am Kindergeburtstag? Wo man in der Region feiern kann und wo es Möglichkeiten gibt, auch mit weniger finanziellem Aufwand einen angenehmen Tag zu verbringen, wird hier aufgeführt:

Mitten im Heu Auf dem naturpädagogischen Bauernhof „Reubaho“ bei Familie Reummen in Geldern-Vernum wird der Geburtstag zum Naturerlebnis. Die Kinder streicheln und füttern Kühe, Schafe, Ponys, Kaninchen und Hühner und erfahren ganz nebenbei allerlei Wissenswertes. Im Stroh wird getobt und gespielt, und mit Gokarts, Trecker und Roller werden Rennen gefahren. Aus den sechs Bausteinen Schatzsuche, Ponyreiten, Treckerfahren, Bauernhofrallye, Chaosspiel und Lagerfeuer mit Stockbrot können die Kinder zwei auswählen. Gefeiert werden kann immer außer an Sonn- und Feiertagen, Dauer etwa drei Stunden. Die Kosten liegen bei 165 Euro für bis zu acht Kinder und drei Erwachsene.

Bauernhof Reubaho, Meiersteg 17 in Vernum, Telefon 02831 972222, www.reubaho.de

Hoch hinaus Vergnügen auf über 1000 Quadratmetern und vier Ebenen zum Klettern, Springen, Spielen, Rutschen – also reichlich Möglichkeiten, ausgepowert den Tag zu beenden. Ein Vorteil des Kleolands: Der Besuch ist wetterunabhängig. Extra-Programm für Kindergeburtstage.

Kampfkunst Eine Geburtstagsfeier in der Welt der Kampfkünste, das bietet die Sao-Dojo-Kampfschule in Geldern. Andre Otte (Schwarzgurt Kano-Jiu-Jitsu) sorgt zeigt zwei Stunden lang für verschiedene Elemente aus den Kampfkünsten, auch mit Schlagpolster und Standboxsäcken. Dabei werden die Kinder auch eine große Portion neues Selbstbewusstsein mitnehmen. Am Ende dieses aufregenden Nachmittags wird jeder, der sich traut, ein Holzbrett zerschlagen können. Inklusive: eine leckere Geburtstagstorte, die das Geburtstagskind mit einem echten Samuraischwert anschneiden darf. Preise auf Anfrage.