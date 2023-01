Pläne vorgestellt Wo in Kleve neue Baufelder geplant werden

Baugebiet in Griethausen In Griethausen sind auf größtenteils städtischen Flächen bis zu 13 Grundstücke für neue Häuser zwischen Grenzweg und Köppenkamp geplant, für die jetzt ein Bebauungsplan-Entwurf in die Offenlage gehen soll. Dort können Doppelhäuser oder Einfamilienhäuser gebaut werden. Ob es eine Reihe Reihenhäuser geben kann, ließ die Politik offen. Das könne auch noch bei einer möglichen Vermarktung der Grundstücke entschieden werden, so Rauer. Christiane Behrens (CDU) warnte allerdings, dass Reihenhäuser in der Regel nur über einen Investor umzusetzen seien, man hier aber vor allem Bauherren direkt erreichen möchte. Jedenfalls, so war sich die Politik einig, sollte es eine dem Ort angepasste Bebauung bleiben.