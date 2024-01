Haushalt für 32 Millionen Euro Wo Bedburg-Hau 2024 investiert

Es gab mehr Publikum als sonst bei der Ratssitzung in Bedburg-Hau am Donnerstag. Das mag zum einen daran gelegen haben, dass die Haushaltsreden gehalten wurden – bei wohl keiner Sitzung kann man als Bürger einen besseren Überblick darüber bekommen, was die Politik für das anstehende Jahr vorhat. Zum anderen wurden die Heimatpreise der Gemeinde verliehen. Unter dem Applaus der Anwesenden nahmen die Vertreter des Vereins für Heimatpflege Huisberden und des Vereins für Heimatpflege Till-Moyland jeweils einen zweiten Platz entgegen. Der erste Platz ging in diesem Jahr an die St.-Martinus-Bruderschaft.