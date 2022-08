Kleve : Witwenpfeifgänse neu im Tierpark Kleve

Kleve Diese Gänse leben im offenen Gelände mit Süßgewässern in Südamerika und Afrika und sollen im Themenbereich des Kontinents auch langfristig im Tiergarten Kleve etabliert werden.

„Den Namen Witwenpfeifgans verdanken die Tiere ihrem Federkleid im Nacken. Die schleierartige, schwarz-weiße Befiederung am Hinterkopf erinnert an das frühere Gewand der Witwen und führte so zu ihrem Namen“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese attraktive Pfeifgans nun auch im Tiergarten Kleve zeigen können. Durch die Vergesellschaftung mit den Seiden- und Nachtreihern können unsere Gäste in unserer großen Vogelvoliere nun noch mehr erleben und beobachten.“