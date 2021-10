ADAC-Auswertung : Campingplätze im Kreis Kleve ausgezeichnet

Kleve Camping als eine der beliebtesten Urlaubsaktivitäten der Deutschen wird auch hier am Niederrhein geschätzt. Der Wisseler See gehört einem Portal zufolge zu den beliebtesten Plätzen im Land.

Die eigens dafür von der ADAC unterstützten Campingportal „Pincamp“ hat – wie auch schon in den vorherigen Jahren – ausgewertet, welche Campingplätze in Deutschland am besten sind. Dabei haben es gleich vier Campingplätze aus NRW unter die Top 100 geschafft. Damit schafft es das Bundesland im Vergleich auf Platz sechs hinter Bayern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die schönsten Campingplätze in Nordrhein-Westfalen sind im Niederrhein. Auf Platz Eins der beliebtesten NRW Campingplätze liegt die Blaue Lagune in Wachtendonk, die es im Gesamt-Ranking auf Platz 46 geschafft hat. Dicht dahinter liegt der Freizeitpark Wisseler See mit dem zweiten Platz im NRW-Vergleich und Platz 50 im nationalen Ranking. Damit haben sich beide Campingplätze im Vergleich zum Vorjahr jeweils zwei Plätze verbessert – Deutschland- und europaweit liegt der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn in Schleswig-Holstein wie auch im Vorjahr an der Spitze.