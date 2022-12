Mensa wird anders genutzt Platzmangel in Wissel – Schüler gehen in Pfarrheim essen

Die Stadt Kalkar muss in den kommenden Jahren in ihre Grundschulen investieren, das ist lange bekannt. Bis es aber so weit ist, dass Appeldorn und Wissel heutigen Ansprüchen genügen und genügend Platz dort ist, muss man improvisieren. Zum Beispiel, um einen Ort zu finden, an dem die Kinder des Offenen Ganztags ihr Mittagessen einnehmen können. Das tun sie neuerdings nämlich im Pfarrheim. Und dadurch gewinnt die Schule Platz, die sie dringend für den Unterricht benötigt.