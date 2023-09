Hoheit im Dünendorf Das ist Wissels neue Erntekönigin

Gegen 15.15 Uhr wird die neue Königin auf der Dorfstraße feierlich in ihr Amt eingeführt. Eine weitere Ausnahme: Der Weg zum Freibadgelände am Wisseler See wird diesmal über die Dorfstraße bis zur Mühlenstraße führen. Straßen-Sanierungen haben dies erforderlich gemacht. Gegen 16.15 Uhr wird dann am See ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Danach geht es zurück ins Dorf, wo ab 18 Uhr im Zelt sicher bis tief in die Nacht gefeiert wird. Gegen 20 Uhr erfolgt der Eröffnungstanz durch die neue Erntekönigin.