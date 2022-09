Großes Jubiläum in kleiner Ortschaft : Wissel feiert 50 Jahre Erntedankumzug

Grün war eindeutig die Trendfarbe am Wochenende in Wissel.

Wissel Am Samstag zogen 40 Gruppen durchs Dorf, um Dankbarkeit für die Ernte auszudrücken. Es kamen noch deutlich mehr Teilnehmer als erwartet. Jacqueline de Greeff von der Freiwilligen Feuerwehr war als Königin mit dabei.

Wer wissen wollte, wie eng Wissel mit der Landwirtschaft verbunden ist, musste am Samstag nicht zwangsläufig am Straßenrand dem Erntedankumzug folgen. Auch hinter dem Tross offenbarte sich, wie wichtig der Ackerbau für die Region ist: Ein mächtiger Güllewagen war im Herzen des Dorfes in den Erntedank-Stau geraten. Der Fahrer musste geduldig warten, bis sich die bunt geschmückten Fußgruppen den Weg zur Mühlenstraße gebahnt hatten. Der Bauer nahm es mit Humor, die Route war ein Fehlgriff. Und die Zuschauer beklatschten den Pechvogel, als gehöre er zum Umzug. Schließlich ist die Landwirtschaft nicht nur Lebensader der Umgebung, sie ist fester Bestandteil des Landschaftsbildes. Und diese Verbundenheit wollen die Wisseler ausdrücken.

Zum 50. Mal fand daher in diesem Jahr der Erntedankumzug statt. 1971 feierte das Format Premiere, damals allerdings noch recht provisorisch. Heute ähnelt der organisatorische Rahmen eher dem eines Karnevalsumzugs, das ganze Dorf ist auf den Beinen. Insgesamt 40 Gruppen waren nun angetreten, und damit deutlich mehr als erwartet. Eigentlich hatte man mit 32 gerechnet. „In den letzten Tagen vor dem Umzug gab es dann nochmal ordentlich Resonanz. Und auch die Qualität der Laufgruppen war außerordentlich hoch“, so Marco Fischer, Vorsitzender der Erntedankgemeinschaft in Wissel.

Der Tambourcorps aus Kehrum war völlig überraschend aufgelaufen. „Wir hatten im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass uns Musikgruppen fehlen würden und uns das Sorge bereitet. Die Kehrumer hatten sich vor Monaten auf unseren Aufruf nicht gemeldet, weil für sie selbstverständlich war, dass sie wieder dabei sein würden. Wir aber hatten kaum mehr mit ihnen gerechnet. Umso schöner war es, dass sie mitgelaufen sind“, sagte Marco Fischer, der nicht nur mit der Beteiligung der Kindergärten, Schulen, Vereine, Chöre und Nachbarschaften zufrieden war. „Wir haben auch wieder so viele Zuschauer wie vor drei Jahren gehabt. Und darauf können wir stolz sein“, sagte Fischer.

Auf alten Unimog-Traktoren, in Schubkarren oder auf Planwagen - hunderte Wisseler hatten sich auf den Weg zum Freibadgelände gemacht, wo ein ökumenischer Wortgottesdienst gefeiert wurde. Am Abend ging es dann im Festzelt feuchtfröhlich zu. Und die meisten der Gesellschaft hatten sich bunt verkleidet. Die Männer des Bowlingclubs gingen als Salat, kleine Jungs als Zucker-Verpackungen. Andere hatten gleich einen ganzen Obst- und Gemüsestand im Schlepptau. Besonders kreativ war das Team der Gaststätte „Lindeneck“ unterwegs. Die Vertreter hatten einen Eissalon auf Rädern mitgebracht und verteilten großzügig Erfrischungen, dazu der Spruch: „Nach der Ernte mit viel Schweiß, gibt´s zur Belohnung erstmal Eis.“