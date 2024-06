Wirtschaftsforum Niederrhein 130 Unternehmer bei Hetzel Horses in Goch

Viele gute Namen zählen zum Kreis der Mitglieder des Wirtschaftsforums Niederrhein. Inhaber großer Unternehmen sind ebenso dabei wie Geschäftsführer kleinerer Betriebe. Kein Problem also, sich regelmäßig immer wieder in anderen Betrieben zu treffen, über die es jedes Mal viel Interessantes zu erzählen gibt. Zum traditionellen Netzwerktreffen war das Wirtschaftsforum diesmal zu Besuch bei Hetzel Horses in Pfalzdorf.