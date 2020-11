Wirtschaftsförderung Kreis Kleve : Mit Gründer-Tipps zum eigenen Unternehmen

Kreis Kleve Gründen in Corona-Zeiten? Auch das ist möglich – manchmal benötigt es nur die richtigen Tipps. Die Wirtschaftsförderung im Kreis Kleve lädt zum digitalen oder telefonischen Austausch ein.

Lukas Kowal und Moritz Müller sind heute Geschäftsführer der „motionnow GmbH“ und haben sich vor wenigen Monaten als IT-Dienstleister in Goch selbstständig gemacht. Alexandra Biek steht als Geschäftsführerin von „Biek – Die Friseure“ in Straelen in Verantwortung. Und Martin van Aaken, Tischler und Zimmerer sowie Bauingenieur, hat sich zur Übernahme des elterlichen Betriebs entschlossen und führt die Dipl.-Ing. Heinz-Josef van Aaken GmbH & Co. KG in Kevelaer. Drei Namen, drei Entscheidungen, mit denen die Vielfalt der Berufswege in eine Selbstständigkeit deutlich wird.