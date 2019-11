Forum Kreis Kleve : Landrat Spreen verleiht die Hochschulpreise in Issum

Kreis Kleve „Forum Kreis Kleve“ am Mittwoch: Moderator Tom Hegermann interviewt Richard Lacek-Herbrand und Professor Dr. Peter Sommer.

(RP) Tom Hegermann, der Hörfunk-Journalist, langjährige Mann am Mikrofon des WDR-Mittagsmagazins und Moderator beim aktuellen „Forum Kreis Kleve“, dem Fachleute-Treffen für wirtschaftlich Interessierte, startet mit zwei ebenso besonderen wie in der Region bekannten Interviewgästen: Richard Lacek-Herbrand und Professor Dr. Ing. Peter Sommer. Der eine ist seit Jahren neben Sven Holtermann Geschäftsführer der Herbrand GmbH und hat mit der Übernahme der Mercedes-Benz-Standorte von Krefeld und Mönchengladbach Aufmerksamkeit erreicht. Der andere ist seit wenigen Monaten nicht allein mehr Geschäftsführer der Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH, sondern auch mit dem Titel „Professor“ ausgestattet, den er von der Hochschule Rhein-Waal erhalten hat.

Dr. Sommer ist in Issum zuhause, wird also am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr im Bürgersaal ein Heimspiel erleben. Gut und gerne 300 Interessierte werden erwartet, wenn sich die Scheinwerfer auf Wissenswertes aus der heimischen Wirtschaft richten. Im Kern der Veranstaltung, die als Jahres-Hauptveranstaltung der Kreis-Wirtschaftsförderung gilt, steht die Verleihung der drei Hochschulpreise der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve „für herausragende Projekte der Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft – gefördert von den Sparkassen und Volksbanken im Kreis Kleve“. Interessierte sind willkommen, im Bürgersaal am Vogt-von-Belle-Platz der Preisverleihung durch Landrat Wolfgang Spreen beizuwohnen. Der Besuch ist kostenfrei.