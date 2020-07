Wirtschaftsförderung : „Nah am Markt“ als Schwerpunkt

Kreis Kleve Die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve hat ihren 24 Seiten umfassenden Jahresbericht 2019 vorgelegt. Als besonderer Erfolg werden die Unternehmerfrühstücke und -abende herausgestellt.

(RP) „Ein Schnappschuss mit Erinnerungswert“: So überschreibt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in ihrem jüngsten Jahresbericht 2019 ein Foto auf der zweiten Umschlagseite, das die 38 Mitglieder von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung kurz vor ihrer jüngsten Sitzung im Tagungszentrum der Euregio Rhein-Waal in der Schwanenstadt zeigt. Tatsächlich dürfte man in den Jahrbüchern der Kreis-WfG dieses Foto wiederholt in Erinnerung bringen, zeigt es doch die Zusammensetzung der Gremien wenige Tage vor Vollendung des 25. Jahrestages seit Gründung. Sieht man sich heute – nach den durch Corona verursachten Veränderungen bei Land und Leuten – den 24-seitigen Jahresbericht an, dann fühlt man sich fast in eine andere Zeit versetzt.