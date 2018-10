Wirtschaftsförderung Kreis Kleve setzt Serie fort

Kreis Kleve Die Veranstaltungsreihe „Gründerland Kreis Kleve“ der Wirtschaftsförderung wird am 29. Oktober fortgesetzt.

Da war man bei den Firmen „Car Service Erkens, „Garten Komfort XL“ und bei der Firma „Zeitnah“ zu Gast. Die Gründer- und Unternehmensgeschichten, die nun in der Veranstaltungsreihe „Gründerland Kreis Kleve“ ausführlich zu Wort kommen, decken das ganze Spektrum des „Selbstständigwerdens“ ab: die Neugründung am Beispiel von Oliver Ingenleuf (Fahrzeugteile Ingenleuf), die familieninterne Unternehmensnachfolge bei Marcel und Pascal Rathmakers (Rathmakers Bedachungen GmbH & Co. KG) und die Betriebsübernahme durch Dritte. Dafür steht Christian Detzel, der vor einem Jahr die „Apotheke zur Friedenseiche“ übernommen hat. Je nach eigener Geschäftsidee kann der eine oder der andere Weg sinnvoll sein.

Oliver Ingenleuf wollte mit dem Handel von Fahrzeugteilen stärker auf den Online-Handel setzen. Diese Vorstellungen konnte er offenbar am besten mit einer Neugründung umsetzen, während die Brüder Rathmakers und Dr. Detzel auf am Markt eingeführte Unternehmen mit bestehender Kundenstruktur aufbauen konnten.

„Unsere Gesprächsrunden im Rahmen unserer Veranstaltungsserie mit Gründern und Unternehmern waren für die Gäste immer sehr interessant. Nirgends sonst kann man vom guten Beispiel so schnell lernen und die Unternehmen direkt befragen. Das wird in Wachtendonk nicht anders sein. Deshalb sollten sich unternehmerisch Interessierte aus Wachtendonk und Umgebung den Termin am 29. Oktober nicht entgehen lassen. Überdies stehen wir am Rande der Veranstaltung Gründungsinteressierten und Jungunternehmen für erste Informationen zu den Themen „Gründung und Nachfolge“ zur Verfügung“, lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve ein.