Kranenburg : Häuslebauer: Mehr Liebe für Kranenburg entwickeln

Kranenburg Unternehmerabend am Montag: Wohnungsmarktstudie für den Kreis Kleve wünscht sich mehr Bautätigkeit als bisher.

(RP) Die Häuslebauer sollten in den nächsten Jahren mehr Liebe für Kranenburg entfachen. Dies lässt sich aus einem Zahlenspiel ableiten, das sich aus den Fertigstellungen von Wohnraum in den letzten Jahren und dem weiteren Bedarf fürs kommende Jahrzehnt ergibt. „Wohnungsbau in Kranenburg: Bedarfe – Flächen – Programme“ ist der Unternehmerabend mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve überschrieben, der sich im Bürgerhaus an der Mühlenstraße am Montag, 30. September, ab 19 Uhr dieser Herausforderung widmet. In den letzten drei Jahren entstanden in der Grenzgemeinde jährlich 37 Wohneinheiten im Schnitt. Nach Auskunft der jüngsten Wohnungsmarktstudie des Kreis Kleve für den Zeitraum 2016 bis 2030, die für das Kreisgebiet einen Gesamtbedarf von 20.426 Wohnungen ermittelt hat, dürften für den Standort Kranenburg und seinen Ortsteilen 938 Einheiten entfallen. Dies wären stolze 67 Wohnungen pro Kalenderjahr und deutlich mehr als in den jüngsten drei Jahren realisiert. Es dürfte also schnell deutlich werden, dass Bürgermeister Günter Steins und Bauamtsleiter Andreas Hermsen nach weiterem Bauland rufen werden, haben sich junge Baugebiete doch unweit der Grenze stets schnell an den Mann bringen lassen. Nur auf diesem Weg werden sich die Erwartungen der Studie mit den Möglichkeiten der Grenzgemeinde in Einklang bringen lassen.