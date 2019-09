Kleve : Unternehmerabend in Kleve: Bis 2030 fehlen 3081 Wohnungen

Kleve Kreis-Wirtschaftsförderung veranstaltet am Donnerstag den Unternehmerabend in der Kreisstadt Kleve.

(RP) Das weiß der Niederrhein: In der Kreisstadt sind baureife Grundstücke zur Zeit Mangelware. Es ist schwer, bezahlbare Flächen zum Bau der eigenen vier Wände zu finden. So schnell die Hochschule Rhein-Waal in ihrem ersten Lebensjahrzehnt gewachsen ist, so schnell haben die Investoren das Machbare bedient und Kleve im Gleichschritt größer, jünger, neuer werden lassen. Da reibt sich der Interessierte die Augen, wenn er denn in der jüngsten Wohnungsmarktstudie des Kreis Kleve liest: Bis zum Jahr 2030 hat Kleve einen weiteren Gesamtbedarf von 3081 Wohnungen. Kreisweit sollen es nach der Erwartung derselben Ausarbeitung 20.426 sein. Vor diesem Hintergrund lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, zum aktuellen Unternehmerabend ins Technologie-Zentrum Kleve an der Boschstraße ein.