Kreis Kleve : Innovationen für den Mittelstand

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve weist auf Förderprogramme hin.

(RP) Die sogenannte „Sommertour Innovation“ der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve ist erfolgreich zu Ende gegangen. Und nicht wenige staunen über das, was die Unternehmer der Region im Rennen um die besten Plätze im Wettbewerb noch „auf dem Zähler“ haben. Wer hätte denn schon gedacht, dass die Sicherheitsschuhe von Elten in Uedem schon bald Türen öffnen und Hindernisse auf lichtarmen Wegen ankündigen werden. Das Schöne an all diesen tollen Ideen: In manchen Fällen – die guten Beispiele der Sommertour einmal außen vor gelassen – spielen Programme der Technologie- und Innovationsförderung keine unbedeutende Rolle.