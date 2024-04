Nach Gerüchten über Schließung Jetzt spricht die Wirtin des „Elefantenstübchen“ in Kleve

Seit über 30 Jahren steht Rosemarie Schulz in der Gaststätte Elefantenstübchen hinter der Theke. 1992 hat die Wirtin das Lokal an der Hoffmannallee in Kleve übernommen. Dort nennt sie fast jeder nur „Rosi“. Und die Stammkunden wissen: Rosi hat keine Pläne, die Traditionskneipe gegenüber der früheren Elefanten-Schuhfabrik aufzugeben. Dennoch hält sich seit Monaten ein Gerücht hartnäckig in der Schwanenstadt: Das Elefantenstübchen würde nicht mehr lange machen.