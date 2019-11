Frauenfußball : „Wir wollen alle Heimspiele gewinnen“

Kleve Frauenfußball-Niederrheinliga: VfR Warbeyen – DJK Tusa 06 Düsseldorf (Sonntag, 10 Uhr, Rasenplatz Bresserberg).

Noch dreimal Spielen, dann ist Winterpause; so sieht das Restprogramm der Frauen des VfR Warbeyen aus, bevor sie sich mit dem Nachholspiel gegen Hemmerden am 15. Dezember in die wohl verdiente pflichtspiel-freie Zeit verabschieden. Gegen den Turn- und Sportverein Arminia aus Düsseldorf steht nun das letzte Heimspiel der Hinrunde an. Das wolle man im besten Fall erfolgreich gestalten, kündigt VfR-Trainer Sandro Scuderi an. „Wir würden gerne alle Heimspiele der Hinrunde gewinnen. Die Mädels stecken voller Euphorie und müssen das, was sie im Training zeigen und leisten bloß auf den Platz bringen. Ich bin gespannt, wie das dann am Sonntag aussehen wird“, sagt er. Von der DJK, die ihre erste Niederrheinliga-Saison spielen, im Moment den fünften Tabellenplatz belegen und zuletzt 3:2 gegen Solingen gewannen, erwartet er allerdings einiges an Gegenwehr. „Der Gegner hat die letzten drei Spiele gewonnen und kommt mit breiter Brust zu uns. Sie haben nicht umsonst bereits 33 Tore geschossen. Dementsprechend werden wir wieder defensiv gefordert sein. Darauf freuen wir uns.“