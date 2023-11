Leuchtender Niederrhein Wir suchen Ihre schönsten Herbstfotos aus dem Kleverland

Manche halten den Herbst gar für die schönste Jahreszeit am Niederrhein. Wer mag es ihnen verdenken: Die Blätter der Laubbäume tauchen die Landschaft in warme Rot-, Braun- und Gelbtöne. Auch wenn man den „goldenen Oktober“ in den vergangenen Wochen mitunter ganz schön suchen musste. Der Oktober war nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland außergewöhnlich nass und im Vergleich sehr mild. Der DWD spricht vom regenreichsten Oktober seit mehr als 20 Jahren. Gleichzeitig reiht sich der Monat ein in die fünf wärmsten Oktober seit Messbeginn im Jahr 1881. Im Mittel lag die Temperatur den Angaben zufolge bei 11,9 Grad.