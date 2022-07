Wir verlosen Tiergarten-Tickets : Schildkröte Yoshi nutzt einen Airbag zum Verstecken

Schnappschildkröte Tiergarten Kleve Foto: Tiergarten Kleve

Kleve In einer Sommerserie stellen wir verschiedene exotische Tierarten des Klever Tiergartens vor. Heute an der Reihe ist die Spaltenschildkröte aus Afrika, die inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Wir verlosen Tickets für Kleves Familienzoo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Kleve Der harte Panzer ist das Alleinstellungsmerkmal der Schildkröten schlechthin. Nicht so für Spaltenschildkröten, die zuvorderst die ostafrikanischen Länder Tansania, Sambia und Kenia bewohnen. „Die Spaltenschildkröten verstecken sich in Spalten. Immerhin ist ihr Bauchpanzer unheimlich weich und flach. Wenn Gefahr droht, können sie sich daher nicht so gut in den Panzer hüllen – und verstecken sich stattdessen in Spalten“, sagt Martin Polotzek, Leiter des Klever Tiergartens.

Die Knochenplatten unter dem Hornpanzer bestehen aus einer Spangenkonstruktion, was es den Tieren ermöglicht, sich in engen Spalten zu verkeilen. Diese Spalten verlassen sie in der Wildnis nur für die Nahrungssuche. Seit dem Frühjahr lebt die Spaltenschildkröte Yoshi in Kleve – das erste Reptil in der Geschichte des Zoos. Das Männchen kam aus dem Tiergarten in Neuwied in Rheinland-Pfalz.

Info Wir verlosen Karten für den Klever Tiergarten Was? Jeden Samstag stellen wir in den Sommerferien einen besonderen Bewohner des Klever Tiergartens vor. Jeden Montag verlosen wir dann ein Familienpaket: jeweils zwei Freikarten für Kinder und für Erwachsene. Wie? Der erste Leser, der am Montag, 1. August, um 12 Uhr unter 02821 59831 anruft und durchkommt, gewinnt.

Doch die knapp 20 Zentimeter großen Tiere haben noch einen anderen spannenden Trick, um Gefahren abzuwehren. „Wenn sie einen Spalt gefunden haben, blähen sie ihre Lungen maximal auf. So sitzen sie dann richtig fest in einer Spalte. Das ist gewissermaßen ein natürlicher Airbag, der sie in den Felsenlandschaften von Ostafrika vor Fressfeinden schützt“, sagt Martin Polotzek. Die Tiere können darüber hinaus bemerkenswert gut klettern, dafür haben sie lange Krallen. Zudem sind sie für Schildkröten ungewöhnlich platt. Die Folge: Mitunter werden sie auch Pfannkuchen-Schildkröten genannt. Yoshi ist ein reiner Pflanzenfresser, er steht auf Blätter, Wildkräuter, Knospen und Blüten.