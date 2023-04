„Wir bewegen Schule“ in Kranenburg Eine Woche mal ganz ohne Stundenplan

„An unserer Schule werden unterschiedliche Kulturen jeden Tag erlebt. Jetzt wurden sie in dieser Projektwoche auch mal einem breiteren Publikum präsentiert“, freut sich die Lehrerin Charlotte Giesbers, die Niederländisch an der Christophorus-Grundschule in Kranenburg unterrichtet. Auf den Spuren der Schätze und Kulturen der Welt waren die Kinder unterwegs. „Wir sind alle aufgeregt“, gab Schulleiterin Anni Clees bei der Begrüßung der Gäste zu, denen ein bewegtes Programm geboten wurde.