Bis Ende Januar : Winter-Wunderland in Kalkar geht weiter

Kalkar Der Weihnachtsmarkt zum Durchfahren im Wunderland Kalkar hat sich in der Adventszeit zu einem Überraschungserfolg gemausert. Nun gibt es eine Verlängerung mit Schneekanone und Winterwelt bis Ende Januar.

Funkelnde Lichter, Musik, Buden und sogar echte Kamele – das Ganze unter Einhaltung der Corona-Regeln. Das hat offenbar einen Nerv getroffen in dem Jahr, in dem viele andere Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte ausfallen mussten. Lange im Voraus waren die Tickets zum Teil vergeben, selbst der erneute Lockdown hielt Han Groot Obbink und sein Team nicht auf: Nach einer Anpassung des Konzeptes ging es einfach weiter. Und auch wenn die Adventszeit offiziell vorüber ist, soll das Winter-Wunderland in Kalkar noch länger geöffnet sein, wie die Veranstalter jetzt mitgeteilt haben.

„Winter Wunderland Drive-In - Part 2: Snow And Ice“ hat das Team die Verlängerung des Pkw-Parcours genannt. Am 8., 9. und 10. sowie am 15., 16., 22., 23., 29. und 30. Januar jeweils von 16.30 bis 21 Uhr öffnet der Park die Tore für Besucher in ihren Autos. Natürlich mit angepasstem Programm im Schritttempo. Ein bisschen weniger Weihnachten, ein bisschen mehr Winter. Auf der etwas abgewandelten Strecke, die nun rund zwei Kilometer lang ist, könnte es auch eine der wenigen Möglichkeiten geben, dieses Jahr Schnee am Niederrhein zu sehen. Wenn es friert, verwandelt eine Schneekanone ganze Areale in eine weiß-gepuderte Schneelandschaft. Für die passende Atmosphäre sollen Winterdekorationen inklusive einer Schlittschuhbahn sorgen. Wieder mit von der Partie sind der Circus Maximum, Musiker Ward Palmen und die Aussteller des Verkaufsmarkts.