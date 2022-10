Tipps zur kalten Jahreszeit : Worauf man bei Holzöfen achten sollte

Der Ofen muss beim Anzünden der ersten Ladung Holz schnell auf hohe Temperaturen im Innenraum kommen, sonst stößt er viel Feinstaub aus. Foto: DPA Foto: dpa, awa_sv kde

Kreis Kleve Holzöfen haben in der Energiekrise Hochkonjunktur. Beim Betrieb gibt es aber einiges zu beachten. Das LANUV gibt Tipps, wie man seinen Ofen fit für den Winter macht und sich dabei unnötigen Ärger erspart.

Holz wird als Brennstoff immer beliebter. Viele entscheiden sich angesichts der Knappheit fossiler Brennstoffe bewusst für die Alternative. Mit dem nachwachsenden Rohstoff können fossile Brennstoffe eingespart und der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen gemindert werden, wie es vom NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) heißt. Trotzdem belasten Schadstoffe insbesondere aus händisch mit Holz beschickten Öfen und Kaminen die Luft. Das betrifft besonders den Feinstaub: In NRW gelangen etwa 2300 Tonnen Feinstaub pro Jahr aus Feststoffheizungen und -öfen in die Luft. Daran haben Öfen, die mit Holzscheiten beschickt werden, maßgeblichen Anteil. Insbesondere bei unsachgemäßem Betrieb entstehen vermehrt unerwünschte Stoffe wie Stickoxide, Kohlenmonoxid und Krebs erzeugende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe im Ofenabgas.

Schadstoff-Obergrenzen Für moderne Öfen, die mit Scheitholz befeuert werden und die seit dem 1. Januar 2015 errichtet wurden, gelten Schadstoff-Obergrenzen von 1,25 Gramm Kohlenmonoxid und 0,04 Gramm Feinstaub pro Kubikmeter Abgas. Viele ältere Modelle können dafür nachgerüstet werden. Öfen, die nicht mehr nachgerüstet werden können, müssen zu bestimmten Stichtagen stillgelegt werden. Anlagen, auf deren Typenschild ein Zulassungsdatum vor dem 1. Januar 1995 verzeichnet ist, dürfen ohne Nachrüstung seit dem 1. Januar 2021 ohnehin nicht mehr betrieben werden.

Info Kostenfreie Broschüre zu Öfen erschienen Broschüre Wenn der Schornsteinfeger ins Haus kommt, bringt er immer wieder Rat und Informationen mit. Es geht um die Sicherheit der Feuerstätten, aber auch um den umweltschonenden Betrieb. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und der Landesfachverband des Schornsteinfegerhandwerks haben deshalb gemeinsam eine Broschüre herausgegeben, in der alle wichtigen Informationen rund um das Thema Holzfeuerung leicht verständlich dargestellt werden. Inhalt Ofentypen, ihre unterschiedlichen Funktionsweisen sowie geeignete und nicht zulässige Brennstoffe werden beschrieben und natürlich geht es um die richtige Handhabung, die letztlich über den sicheren und sauberen Betrieb entscheidet. Hier wird auch erklärt, was Sie tun können, wenn Ihr Kamin oder Ofen nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

Schornstein prüfen Zu Beginn der Heizperiode sollte unbedingt geprüft werden, ob der Schornstein und das Rauchrohr des Ofens frei sind. Wenn der Kamin länger nicht benutzt wurde, könnte sich beispielsweise ein Vogelnest darin befinden. Wenn Abgase nicht ungehindert durch den Schornstein abziehen können, dringen sie in den Wohnraum ein und können schwere Vergiftungen verursachen. Auch die Dichtungen des Ofens müssen überprüft werden.

Nur unbehandeltes Holz verbrennen Für die Feuerstätte wird ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz verwendet. Unter ausreichender Luftzufuhr wird das Holz von oben angezündet. So ist das Feuer nach kurzer Zeit rauchfrei. Brennt der Ofen optimal, entstehen weniger Schadstoffe. Auch wenn teures Bennholz derzeit dazu verleiten mag: Auf andere brennbare Stoffe zurückzugreifen, stellt einen Verstoß gegen die Erste Bundes-Immissionsschutzverordnung dar. So dürfen zum Beispiel keinesfalls feuchtes oder behandeltes (imprägniertes, lasiertes, lackiertes, beschichtetes) Holz, Holzfaser- oder Pressplatten und fossile Brennstoffe in Holzfeuerungsanlagen verbrannt werden. Auch Papierbriketts oder die Verbrennung von Altpapier sind nicht erlaubt. Die Verbrennung von Abfall, wie zum Beispiel Hausmüll, setzt gesundheitsgefährdende Gase frei und ist darüber hinaus verboten. Außerdem können Schäden an den Schamotte- und Metallteilen des Kaminofens sowie am Schornstein entstehen.

Müllverbrennung kann teuer werden „Private Müllverbrennung“ ist nicht erlaubt und darüber hinaus gesundheitsschädlich. Die Geruchsbelästigung führt häufig zu Nachbarschaftsbeschwerden. Wird dann ein Verstoß festgestellt kann der mit teils hohen Bußgeldern von bis zu 1500 Euro je Fall bestraft werden.

Warum auch das Wetter eine Rolle spielt In den Wintermonaten kommt es häufiger zu austauscharmen Wetterlagen. Dabei befindet sich über der kalten Luft in Bodennähe eine wärmere Luftschicht in der Höhe. Das verhindert eine gute Luftdurchmischung. Die Schadstoffe, die in Bodennähe entstehen, reichern sich an und sorgen für hohe Konzentrationen. Vor allem in Städten tragen verkehrsbedingte Emissionen, aber auch Feuerungsanlagen zur Schadstoffbelastung bei. Das LANUV empfiehlt deshalb, an solchen Tagen aus Gründen der Luftreinhaltung wenn möglich auf das zusätzliche Heizen mit Holz ganz zu verzichten.

Gefahr der Schornsteinbrände Wegen der Energiekrise ist davon auszugehen, dass im bevorstehenden Winter mehr Öfen betrieben werden als bisher. Wichtig ist, dass der Kamin vor der Inbetriebnahme fachkundig überprüft wird. Der Landesfachverband des Schornsteinfegerhandwerks weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren von Schornsteinbränden hin. Schornsteinbrände sind durch Funkenflug und Wärmestrahlung sehr gefährlich. So können zum Beispiel Funken durch eine undichte Stelle der Dachhaut den Dachstuhl in Brand setzen.