Willi Holtermann geht in Rente 38 Jahre im Dienst der Klever Volkshochschule

Gut 38 Jahre lang hat Willi Holtermann die Volkshochschule in Kleve mitgeprägt. Im Februar wird er sich zunächst in den Resturlaub und dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Vorher arbeitet der Leiter der Fachbereiche „Arbeit und Beruf“ sowie „Natur, Umwelt und Verbraucherfragen“ aber noch seinen Nachfolger Julian Krause ein, der seit 1. Januar Teil des Teams der VHS Wilhelm Frede an der Hagsche Poort ist.