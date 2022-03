Missglückter Tier-Tausch : Wildgehege droht mit Rechtsstreit

Im Reichswalder Wildgehege sind derzeit nur vier Hirsche zu sehen. Mehrere Tiere sollten getauscht werden, doch kamen die versprochenen Paarhufer hier nie an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve-Reichswalde Weil Inzucht in alten Beständen ein Problem ist, sollten einige Hirsche aus dem Reichswalder Gehege gegen Tiere aus einer anderen Blutlinie getauscht werden. Die eigenen Tiere wurden abgeholt, doch die neuen kamen nie an.

Von Anja Settnik

Im Zusammenhang mit dem so idyllischen und beliebten Naherholungsgebiet Reichswalder Wildpark steht Ärger ins Haus. Es geht um nicht gelieferte Tiere; seit geraumer Zeit wartet der Vorstand des Reichswalder Vereins erfolglos auf das angekündigte Rotwild. Da häufig Spaziergänger nachfragen, warum derzeit nur noch so wenige Hirsche im Gehege leben, sieht sich der Verein veranlasst, sein Problem öffentlich zu machen. Der Vorstand hat die Presse angeschrieben und seinen Ärger in den sozialen Medien ausgedrückt.

Laut Vorstand stellt sich der Sachverhalt so dar: Ende 2020 sei mit einem Herrn, der damals für einen Tierpark in der Eifel arbeitete, abgesprochen worden, dass Tiere zwischen den beiden Parks getauscht werden. „Wir suchten schon länger nach einer Lösung für unsere Rotwildherde. Das Problem bestand darin, dass die Tiere alle miteinander verwandt waren und dadurch die Gefahr der Inzucht bestand. Uns war besonders wichtig, eine Lösung zu finden, bei der alle Tiere am Leben bleiben“, schreibt Shari Müller, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Der Mann aus der Eifel habe angeboten, zehn der Klever Tiere gegen drei Tiere aus seiner privaten Herde auszutauschen. „Dies klang für uns nach einer sicheren und guten Lösung, auch da wir den Mann und sein generelles Engagement für Tiere kannten. Wie abgesprochen erschien er im Januar 2021 mit einem speziellen Transporter, half uns, die Tiere zusammenzutreiben und sie zu verladen. Wir hatten alle den Eindruck, dass er sich auskannte und Erfahrung hatte. Neun Kühe und unseren stattlichen Hirsch verluden wir gemeinsam. Wir waren überzeugt, das Beste für die Tiere getan zu haben und freuten uns auf die neue Herde, die noch in derselben Woche kommen sollte.“

Doch das ist bis jetzt nicht geschehen. Im RP-Gespräch zählt Shari Müller die Gründe (oder Ausreden?) des „Geschäftspartners“ auf, die zur Verzögerung führten: Erst war es der Schneefall, dann fehlte ein passender Transporter, später ging es um Krankheit, private Probleme, Wechsel des Arbeitsplatzes. „Wir hatten über eine gemeinsame Bekannte seine Handynummer, aber mit der Zeit ging er nicht mehr ran, beantwortete auch keine WhatsApp-Nachrichten“, so Müller. Geld hat der Verein wenig, auch deshalb habe man lange gezögert, einen Anwalt einzuschalten. Der schrieb den säumigen Händler an und stellte eine Frist. „Nach Verstreichen der Frist sind wir nun den nächsten Schritt gegangen und werden vor Gericht ziehen“, sagt Shari Müller im Auftrag des Vorstands. Ihre Schwester Tamara Müller ist 1. Vorsitzende und Jens Weyers 2. Vorsitzender, Lukas Best ist der Kassierer. Zuletzt hatte er das Crowdfunding-Projekt bei der Volksbank Kleverland vorgestellt, mit dem das Wildgehege Reichwalde Spenden für eine neue Zaunanlage rekrutieren möchte. Denn die Ziegen, Wildschweine und verbliebenen Hirsche (ein männliches Tier, drei Kühe) finden in dem maroden 20 Jahre alten Zaun schon mal Schwachstellen, laufen durch einander und gefährden sich und andere, wenn sie eines Tages eventuell auf die nahe gelegene Grunewaldstraße laufen. 36.000 Euro soll die Ersatzbeschaffung kosten – das Geld ist ebenso wenig vorhanden wie einige tausend Euro für neue Tiere.

„Unser Anwalt hat den Streitwert für unsere Tiere auf 2000 Euro festgesetzt“, sagt Shari Müller. Was neue Hirschkühe kosten würden, weiß sie nicht, hinzu komme der Transport und die nötige Betäubung der Tiere für die Fahrt – eine nicht zu stemmende finanzielle Größenordnung für den kleinen Verein. Auf eine polizeiliche Anzeige gegen den Mann, der die Klever Tiere in seine Herde in Sonsbeck eingliedern wollte, haben die Klever verzichtet. „Wenn auch nur die Hälfte seiner Erklärungen stimmt, haben wir ja Mitleid mit ihm. Aber wir kommen einfach nicht weiter, deshalb erwartet ihn jetzt eine Klage.“ Mit dem neuen Arbeitgeber des Mannes habe der Vorstand Kontakt aufgenommen, mit konkreter Hilfe werde jedoch nicht gerechnet, weil es ja eher eine private Sache sei, die da im Raum stehe. Noch immer wären die „Ersatz-Tiere“ hochwillkommen, doch wenn sie nicht in Reichswalde abgeliefert werden, bestehe der Verein auf die Zahlung von 2000 Euro, um selbst neues Rotwild anschaffen zu können.