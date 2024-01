Deutlich mehr Insekten Wildblumenwiesen in Kleve mit überraschenden Erfolgen

Auch in Kleve ist die Vielfalt und die Menge der Insektenarten in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Um dieser Entwicklung schrittweise entgegenzusteuern, hat die Stadt Kleve in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve im Frühsommer 2022 vor dem Rathaus eine große Wildblumenwiesenfläche angelegt, welche im vergangenen Mai durch weitere Flächen ergänzt wurde. Die Anlage der Flächen erfolgte als Bestandteil des Klimaschutzfahrplans der Stadt sowie des Konzeptes „Insektenfreundliches Kleve“.