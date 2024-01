Narren shoppen im Nachbarland Warum Deutsche fürs Karnevalskostüm in die Niederlande strömen

Wendy und Geert-Jan Loeffen aus Wijchen haben ein Faible für Deutsche und Deutschland. Das niederländische Ehepaar hat ein Ferienhaus im Osten, der Grund: „In Deutschland ist es so wie bei uns vor 20 Jahren: Jeder kennt jeden, man hilft einander.“ Beide sprechen fließend Deutsch. Das hilft ihnen auch beruflich weiter: In einer Scheune bieten die Loeffens auf hunderten Quadratmetern Karnevalsartikel an – und viele Kunden stammen aus der Bundesrepublik und dem Kreis Kleve. „Auf beiden Seiten der Grenze sind Karnevalsläden in den vergangenen Jahrzehnten selten geworden. Früher war die Auswahl viel größer, aber wir bleiben dran“, sagt Wendy Loeffen.