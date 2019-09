Fußball : Wiedersehen mit Torjäger Altgen

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: 1. FC Kleve II - FC Aldekerk (Sonntag, 15 Uhr).

Zwei gut gestartete Mannschaften treffen am Sonntag auf der Platzanlage am Bresserberg aufeinander, wenn die Reserve des 1.FC Kleve den FC Aldekerk zu Gast hat. Für Trainer Lukas Nakielski ist das Ziel klar: „Wir wollen weiter so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten.“ Dies ist den Rot-Blauen bisher gut gelungen. Mit konzentrierten Leistungen, guter Arbeit im Training und dem nötigen Matchglück rangiert die FC-Reserve zurzeit mit 14 Zählern auf Tabellenplatz fünf.

Mit nur einem Punkt weniger auf der Habenseite belegen die Gäste zurzeit den sechsten Rang. Aldekerk ist ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen und stellte seine gute Form eindrucksvoll beim 4:0 gegen Repelen am letzten Spieltag unter Beweis. Mit sieben Treffern aus den letzten beiden Spielen ist insbesondere die Offensivabteilung zurzeit in Fahrt gekommen. „Aldekerk hat hier gefährliche Leute, auf die wir aufpassen müssen“, sagt Nakielski. Einer davon ist den Klever Anhängern bestens bekannt: Jannis Altgen ging in den letzten Jahren für das Oberliga-Aufgebot des FC auf Torejagd und trug zudem im Endspurt der letzten Saison zum Klassenerhalt der zweiten Mannschaft bei, ehe er im Sommer zurück nach Aldekerk wechselte. Für die Innenverteidigung um Marius Krausel und Yannick Wild wird es also gelten, Altgen nicht aus den Augen zu verlieren.