Nütterden : Wieder Unfall mit Draisine: Mann (29) schwer verletzt

Erst kürzlich hatte sich auf der Strecke Kleve-Kranenburg ein Unfall mit einer Draisine ereignet. Bei dem Unfall am Samstag wurde ein 29-jähriger Klever schwer verletzt. Foto: Polizei Kleve

Kranenburg Ein 29-jähriger Klever stürzte aus ungeklärter Ursache zwischenzwei Draisinen. Hierbei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Am Samstag, 15. August, um 17.50 Uhr fuhr eine fünfköpfige Gruppe auf einer Draisine zwischen Kleve und Kranenburg. In Nütterden, zwischen den Übergängen Antoniusweg und Erlendeich, schloss eine nachfolgende Draisine auf die Gruppe auf. Ein 29-jähriger Klever stürzte aus ungeklärter Ursache zwischen die beiden Draisinen. Hierbei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.