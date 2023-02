In der Nacht zu Samstag Wieder ein Brandanschlag auf Hundewiese in Kalkar

In der Nacht von Freitag, 17. Februar, auf Samstag, 18. Februar verübten Unbekannte erneut einen Brandanschlag auf die VHKK-Hundewiese in Kalkar-Kehrum. Die Brandstifter haben versucht, den Lagercontainer, der kürzlich neu aufgebaut wurde, an mehreren Stellen in Brand zu setzen. Es wurden Fensterscheiben zerstört sowie Leuchtstrahler und Bewegungsmelder vom Container abgerissen und entwendet. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach dem Brand in der Halloweennacht Ende Oktober 2022 ist dies innerhalb von vier Monaten der zweite Brandanschlag auf den Hundefreilauf in Kalkar-Kehrum. Die Kriminalpolizei Kleve hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Der Verein Beaglefreilauf Kalkar teilt mit, dass der Hundeauslauf trotz der neuerlichen Sabotage weiter zu den bekannten Zeiten für alle Hunde und Hundefreunde geöffnet bleibt. Die Hundewiese wird durch die freiwillige Arbeit der ehrenamtlichen Helfer des Vereins ermöglicht. „Dieser schäbige Anschlag auf den Tierschutz ist an Niederträchtigkeit nicht zu überbieten. Wir sind geschockt und tieftraurig“, sagt die Vorsitzende Ivonne Sreuber-Semrau.