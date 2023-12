Seltene Qualifikation Wie wird man Brotsommelier, Herr Gisbers?

Jens Gisbers arbeitet schon sein halbes Leben bei der Bäckerei Heicks & Teutenberg. 32 Jahre ist er alt, mit 16 Jahren hat der Sohn eines Fleischermeisters seine Bäckerlehre begonnen. „Ich habe in der achten Klasse ein Praktikum in der Backstube von Heicks & Teutenberg gemacht, so bin ich auf den Beruf des Bäckers gekommen“, sagt der Bedburg-Hauer. Es folgte ein Jahrespraktikum, in dem er jeden Donnerstag bei Heicks & Teutenberg mitarbeitete. 2007 bekam er dann den Ausbildungsplatz zum Bäcker – „auch wenn Chef Walter Heicks erst gar nicht so begeistert war wegen meiner Schulnoten“, erinnert sich Gisbers.