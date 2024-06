Neuer Song feiert Goch und Kultwirt Benny Willi Girmes schenkt Goch ein eigenes Lied

Kein selbstverständlicher Schritt für einen Sänger, der die Musik 2001 zu seinem Hauptberuf gemacht hat und davon lebt. Doch der gebürtige Kevelaerer, der sich zunächst in und um Geldern einen Namen gemacht hat, nun aber schon lange mit seiner Barbara Marx in Asperden lebt, hat eine besondere Beziehung zu Goch und besonders zum Karneval in der Stadt entwickelt. „Ich habe zehn Lieder für Kevelaer gedichtet, nun habe ich das zehnte Lied für Goch geschrieben“, so Girmes im Gespräch mit unserer Redaktion, Auch die Melodie, erst emotional, dann mit Party-Finale, stammt von ihm, die Idee ist natürlich auch inspiriert von „Milös“ Hit für die kölschen Kultwirte Hans und Annemie Lommerzheim „Su lang de Leechter noch brenne“. Der Text hat aber auch autobiografische Züge, man beachte die Textzeilen „Auf den Bühnen dieser Welt fand ich Ruhm und auch Geld. Auf Mallorca, da gab‘s Applaus – doch mein Herz, das blieb zuhaus.“