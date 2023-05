Programm startet im Kreis Kleve Wie Unternehmen für Ökoprofit begeistert werden sollen

Nach der Begrüßung durch Brigitte Jansen, ihres Zeichens Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, richtete Dirtje Derksen ihr Wort an die über 40 interessierten Geschäftsführer und Vertreter der Kreis Klever Unternehmen: „Wir sind davon überzeugt, dass Klimaschutz nur in Zusammenarbeit funktionieren kann“, erklärte die Klimaschutzmanagerin. Im Kreis Wesel könne man dies schon seit 2004 beobachten. Insgesamt 58 Unternehmen haben dort in den letzten Jahren an sechs Ökoprofit-Runden teilgenommen. Auch der Kreis Kleve will nun die erste Runde eröffnen und engagierte Unternehmen für das Projekt begeistern. Die Veranstaltung nun sollte zeigen, dass das gleichermaßen einfach wie gewinnbringend für ein Unternehmen sein kann.