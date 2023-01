Wirtschaftlicher Ausblick Wie Klever Unternehmen ins Jahr 2023 blicken

Kleve · Das Wort „Krise“ ist in aller Munde, vor allem durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Aber wie ist die Lage vor Ort? Wir haben drei große Firmen aus Kleve gefragt, wie es in den Auftragsbüchern aussieht.

18.01.2023, 05:45 Uhr

Blick in die Produktionshallen der Firma KHS Verpackungsmaschinen in Kleve. 2022 war das zweitbeste Jahresergebnis in der Historie des Standortes. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Marc Cattelaens