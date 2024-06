Heimatliebe Der Traum von den eigenen vier Wänden

Trautes Heim, Glück allein – die Weisheit aus dem Sprichwort haben sich die Leser der Rheinischen Post im Kreis Kleve zu Herzen genommen. Der überwiegende Teil der Menschen, der sich an unserer Umfrage „Heimatliebe“ beteiligt hat, lebt in den eigenen vier Wänden. Im Gelderland sind es 80 Prozent der Teilnehmer der Umfrage, im Nordkreis 78 Prozent, die eine eigene Immobilie, egal ob Haus oder Wohnung, besitzen. In der Gesamtumfrage ist dieser Wert mit 68 Prozent deutlich niedriger. Vielleicht liegt es auch an diesem Blickwinkel, dass die Menschen im Kreis Kleve den Immobilienmarkt in ihrer Heimat positiver bewerten als die Umfrageteilnehmer insgesamt.