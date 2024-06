Bekannter Möbelanbieter Wie Teak24 in Bedburg-Hau Geburtstag feiert

Bedburg-Hau · Das Gartenmöbelgeschäft Teak24 feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum in Bedburg-Hau. Der Familienbetrieb ist mittlerweile in die zweite Generation gegangen.

19.06.2024 , 05:15 Uhr

Das Team feiert Geburtstag. Foto: Teak24

Seit einem Vierteljahrhundert ist die Familie rund um Johannes Hövelmann der Ansprechpartner für Teakholzmöbel. Die Geschichte begann 1999 als kleines Unternehmen und dem Ziel, Kunden die Teakmöbel ohne Zwischenhandel anzubieten. In mehr als zwei Jahrzehnten ist das Sortiment ständig gewachsen: von robusten Gartenmöbeln über Gartenzubehör bis hin zu Möbeln für den Innenbereich. Das Geschäft hat sich zudem vom rein stationären Handel hin zur Kombination des On-& Offlinegeschäfts gewandelt. Dafür setzt man auf direkte Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten aus Indonesien und aus nachhaltig bewirtschaftetem Plantagenteakholz. Jedes Jahr fliegt ein Teil des Teams nach Java, um sich dort selbst von der Qualität der Produktion und der Nachhaltigkeit des Materials zu überzeugen. Zum Geburtstag gibt es natürlich viel Lob für das Team. Auch die Filialleiterin Anette Hövelmann feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum im Familienbetrieb. Bis zum 22. Juni möchte Teak24 mit Kunden feiern, dazu soll es auch besondere Angebote geben. Am Finaltag, Samstag 22. Juni, werden Grillwürstchen und kühle Erfrischungen angeboten.

(lukra)