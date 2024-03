Konkrete Pläne der Stadt Wie sich Kleve mit der Landesgartenschau verändern soll

Der Zustimmung im Rat gingen wochenlange Debatten voraus, die Planer im Rathaus mussten empfindliche Kritik vonseiten der Ratsmitglieder einstecken. Kurz schien es so, als sei die von der Stadtspitze angestrebte Euphorie rund um die Bewerbung zur Landesgartenschau 2029 schon verflogen, im politischen Klein-Klein untergegangen. Doch als Anfang März eine Delegation von Verwaltung und Politik die Bewerbungsunterlagen in Düsseldorf der zuständigen Ministerin Silke Gorißen (CDU) überreichte, strahlte man plötzlich wieder Einigkeit aus. Und den Willen, aus dieser Idee ein Projekt zu machen, das die Stadt Kleve in die Zukunft führt.