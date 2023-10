Heiße Phase der Vorbereitung Wie sich ein Klever Verein auf die Showtanz-Session vorbereitet

„Nochmal!“ Alle stellen sich wieder in die Anfangsposition und tanzen von vorne. Die Musik läuft beim Training gefühlt in Dauerschleife. Nun geht sie wieder los. „Mehr Spannung in den Armen“, ruft Trainerin Monique Thissen. „Weiter nach vorne!“ Es wird geübt, bis alles sitzt. Immer und immer wieder.