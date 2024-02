Mit Spargel und Ministerin Wie sich der Kreis Kleve auf der Grünen Woche zeigte

Auch am Stand der Genussregion Niederrhein gab es für die Messe-Gäste viel zu erleben. So konnten sie die ein oder andere Kostprobe kulinarischer Köstlichkeiten aus dem Kreis Kleve genießen, beispielsweise Bio-Käse von Aurora Kaas aus Kranenburg. Ein großes Thema am Messestand war auch der Spargel, das „weiße Gold vom Niederrhein“. So bewarb die Familie Janßen den Walbecker Spargel, der durch die Walbecker Spargelgenossenschaft vermarktet wird. Natürlich durfte dabei auch die Walbecker Spargelprinzessin 2024, Ronja Geldermann, in Begleitung „ihres“ Spargelgrenadiers Hein-Josef Heyer auf der Messe nicht fehlen.