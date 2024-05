Geheimtipp im Schatten der Rheinpromenade Wie schmeckt es beim „Eethuys Saartje“ in Tolkamer?

Wer sich wochenends in Tolkamer umhört, kann den Eindruck gewinnen, dass Deutsch hier die Verkehrssprache ist. Unter Tagesausflüglern aus dem Nachbarland ist die Kleinstadt am Rhein bei Emmerich überaus beliebt, mit dem Rad geht es über den Deich in Richtung Promenade, die eine eindrucksvolle Aussicht bietet. Und zu einem Besuch in den Niederlanden gehört freilich auch der Gang in die Pommesbude. Im Herzen von Tolkamer bietet die „Cafetaria Eethuys Saartje“ Klassiker aus der Fritteuse – wir haben sie getestet.