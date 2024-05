20 Kilogramm Ecstasy in Paketen Wie Mitarbeiterinnen der Postannahme in Kleve Drogenkuriere enttarnten

Aus Sicht eines Drogenkuriers ist es wohl nicht die allerbeste Idee, Pakete voller Rauschgift ausgerechnet in Kleve aufzugeben. Mehrfach waren in der Kreisstadt bereits Drogensendungen aufgeflogen, und viele Mitarbeiter der Poststellen scheinen mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür zu haben, wann etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. So geschehen auch wieder am 4. April dieses Jahres: Zwei junge Männer aus den Niederlanden hatten in Poststellen an der Kapellenstraße in Materborn und an der Hagschen Straße in der Klever Innenstadt jeweils mehrere Pakete mit kiloweise Drogen zum Versand aufgegeben.