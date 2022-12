Kein Eis verwenden Wie man sich bei Silvester-Verbrennungen richtig verhält

Es sind Wunderkerzen, Knaller und Raketen, mit denen jedes Jahr an Silvester das neue Jahr mit einem bunten Feuerwerk und einer Menge Spaß begrüßt wird. „Doch leider kommt es dabei immer wieder auch zu Verletzungen, da viele gut gemeinte Sicherheitsratschläge in den Wind geschlagen werden, wenn der Uhrzeiger in der Silvesternacht in Richtung Mitternacht vorrückt und dann das Böller-Fieber ausbricht“, sagt Kreisbrandmeister Reiner Gilles.