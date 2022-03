Gruppen, Ratgeber, Portale : Wie man neue Lauf-Routen im Kreis Kleve entdeckt

Jogger, Läufer und Fahrradfahrer teilen sich wie hier am Niederrhein häufig die Strecken. Und davon gibt es einige. Foto: Markus van Offern (mvo)

Serie Kreis Kleve Schuhe schnüren und loslaufen – das ist beliebter denn je. Wie aber findet man reizvolle Routen abseits der „Runde um den Block“? Auch am Niederrhein gibt es nützliche Ratgeber und Portale. Wir haben einige Tipps gesammelt.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie sind die Laufstrecken vor der eigenen Haustür beliebt. Im Jahr 2021 gaben hochgerechnet fast sechs Millionen Menschen in Deutschland an, in ihrer Freizeit häufig joggen zu gehen, Wald- oder Geländeläufe zu machen. Auch wir werden uns in den kommenden zwei Wochen in einem Themenschwerpunkt dem Laufen widmen. Schließlich ist der Niederrhein mit seinen vielen flachen Strecken – aber auch mit einigen knackigen Steigungen – wie gemacht für Läufer und Jogger. Manchmal geht es durch den Wald oder querfeldein, ein anderes Mal über asphaltierte Wege. Sicher ist: Wer abseits der obligatorischen „Runde um den Block“ mal eine neue Route entdecken möchte, wird fündig. Aber wie? Einige Tipps.

Laufgruppen Wer sich nicht alleine auf den Weg machen möchte, findet praktisch in jeder Ecke des Kreises Kleve Laufgruppen, für die ganz verschieden anspruchsvolle Vorerfahrung nötig sind. Von den absoluten Laufanfängern bis zu jenen, die ohne ihre tägliche Strecke nicht mehr leben wollen. Geführt werden die Gruppen meist von erfahrenen Läufern, die die besten Routen in der Umgebung kennen. Einige Gruppen werden wir im Laufe unseres Themenschwerpunktes auch noch ein wenig genauer vorstellen.

Info Unser Schwerpunkt „Gut gelaufen“ Schwerpunkt In den kommenden zwei Wochen werden wir uns mit einem Themenschwerpunkt dem Laufen am Niederrhein widmen. Wo findet man Laufgruppen, welche Ausrüstungen braucht man wirklich und welche beeindruckenden Geschichten können Läufer aus der Region erzählen. Und weil trainieren am meisten Spaß machen, wenn man auch ein Ziel hat, bieten wir auch einen Überblick über die Laufveranstaltungen im Jahr 2022. Mehr zum Thema finden Sie auch im Internet auf unserer Schwerpunktseite unter www.rp-online.de/laufen

Ratgeber In den vergangenen Jahren immer populärer wurde das Thema „Wandern im Kreis Kleve“, das mittlerweile auch der Tourismus für sich entdeckt hat. Davon können auch Jogger und Läufer profitieren, schließlich stehen eine ganze Reihe von ausgearbeiteten Routen in reizvoller Umgebung und von unterschiedlicher Länge kostenfrei zur Verfügung. So hat die Kreiswirtschaftsförderung im vergangenen Jahr unter dem Titel „Wiesen, Wald und Wege – Wandern im Kreis Kleve“ einen 26 Seiten umfassenden Führer herausgegeben, der Strecken von Emmerich bis Rheurdt umfasst. Er ist auf der Internetseite www.wfg-kreis-kleve.de zur Verfügung. Auch die Euregio Rhein-Waal hat anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr einen Ratgeber über die „schönsten (Rad-)Wanderrouten“ herausgegeben. Die Strecken können dann ganz nach Belieben an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Zudem lohnt sich der Blick auf die Internetseiten der Städte und Gemeinden: So finden sich zum Beispiel auf der Homepage von Kleves „Wirtschaft und Tourismus“ eine Übersicht zu Routen rund um die Schwanenstadt und weiterführende Links zu einer Wanderbroschüre für das Kleverland sowie zu Flyern über den Prinz-Moritz-Weg und den Voltaire-Weg.

Internet-Portale Wer sich individuelle Routen zusammenstellen oder von anderen Läufern inspirieren lassen möchte, sollte einen Blick auf die gängigen Internet-Portale werfen. Denn auch hier ist der Niederrhein reichlich vertreten. „Outdooractive“ ist nach eigenen Angaben im deutschsprachigen Raum die größte Plattform, um Touren zu finden. „Komoot“ ist ein Routenplaner und eine Navigations-App, die im Besonderen für Wanderungen und Fahrradtouren konzipiert ist. Der Kreis Kleve kommt auf fast 140 Kilometer Grenze zu den benachbarten Niederlanden. Da kommt dem ein oder anderen Nutzer sicher auch entgegen, dass es Komoot auch in niederländischer Sprache gibt. Beide Portale sind über ihre Internetseiten zu erreichen, beide bieten aber auch Smartphone-Apps mit unterschiedlichem Umfang an. In Kooperation mit Komoot werden wir im Rahmen unseres Themenschwerpunktes auch einige Lieblingsstrecken von Läufern vom Niederrhein vorstellen.