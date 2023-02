Ein Aufenthalt nach dem anderen Wie man im Krankenhaus den Drehtüreffekt verhindert

Wie entsteht der Drehtüreffekt? Es gibt viele mögliche Ursachen: In Krankenhäusern fehlt mitunter der ganzheitliche Blick auf die Patienten, Nebendiagnosen werden zum Teil nicht behandelt. „Oft wird auch die häusliche Umgebung und die Alltagsgestaltung nicht an Kranke und ihre Bedürfnisse angepasst“, sagt Maria Itrich. „Die Verordnung von Hilfsmitteln, der Einsatz des Pflegedienstes, Alltagsbetreuung… Da fehlt es dann an Koordination und Weitblick.“ Gründe dafür können zum Beispiel sein, dass begleitende Angehörige nicht richtig informiert oder geschult werden. Oder der Hausarzt wird nicht informiert und kann die Behandlung somit nicht weiterführen.