In Klever Apotheken jetzt möglich So lösen Sie ein Rezept mit elektronischer Gesundheitskarte ein

Wie funktioniert das Einlösen des E-Rezepts mittels Gesundheitskarte? Der Arzt stellt in der Sprechstunde in der Praxis ein E-Rezept aus. Diese Verordnung wird am Praxiscomputer eingegeben und im Datennetz des Gesundheitswesens gespeichert. Der Patient kann sein E-Rezept nun mit seiner elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke seiner Wahl einlösen. Beim Einlösen müssen Versicherte in der Apotheke dafür ihre Gesundheitskarte in ein Kartenlesegerät einstecken. Mehr wird nicht benötigt. Es ist weder eine PIN noch ein anderer Nachweis erforderlich.