Klever Oberstaatsanwalt erklärt Wie funktioniert ein europäischer Haftbefehl?

In den Medien taucht der Begriff „europäischer Haftbefehl“ häufiger auf – beispielsweise, wenn eine gesuchte Person bei einer Kontrolle zufällig von der Polizei festgestellt wird. Aber was bedeutet das dann genau? Im Rahmen des Jahrespressegesprächs von Staatsanwaltschaft und Landgericht Kleve hat Oberstaatsanwalt Johannes Hoppmann, gleichzeitig Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kleve, erläutert, was mit dem Begriff gemeint ist.