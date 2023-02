Verkehrausschuss tagt Wie es um Ringstraße, Schleuse und Mobilität in Kleve steht

Bis jetzt trat die Entwicklung eines Mobilitätsentwicklungskonzeptes in Kleve auf der Stelle, die Politik war nicht wirklich begeistert von dem, was es dazu zu hören gab. Bis Ende Dezember musste das Konzept vorliegen, sollten die erwarteten Fördermittel dafür noch fließen. Der beauftragte Gutachter hatte dabei immer deutlich gemacht, dass sein Abschlussbericht mit den entsprechenden Empfehlungen vorliegen werde, aber diese Empfehlungen dann nicht in Stein gemeißelt seien: Die Politik könne sie also, wenn andere Erkenntnisse folgen sollten, auch noch verändern. Jetzt steht der Sachstand der Maßnahme im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Mobiliät auf der Tagesordnung. Die Verwaltung wird berichten, wie es um die Mobilität in Kleve steht – und die Politik kann bewerten, welchen Nutzen das Ganze gebracht hat und wie es in der Entwicklung weitergehen kann.